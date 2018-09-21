Набор торцевых головок Jonnesway: долговечность и практичность

Комплект торцевых головок – это набор инструментов, обладающих разным размером и определяющимся тем количеством элементов, которые входят в него. Обычно наиболее простые наборы включают в себя 13 упомянутых комплектующих. Что касается самых полных комплектов, то там свыше пяти с половиной сотен головок.

Разновидности существующих наборов

Наборы торцевых головок бывают разными. Главные две разновидности таковы:

комплекты самих головок;

наборы, в которые, помимо них, входят другие полезные аксессуары и инструменты.

Как правило, второй тип пользуется большей степенью популярности благодаря своей функциональности. В него могут входить токарные резцы, наконечники для отверток и даже те элементы, которые ничего общего с торцевыми головками не имеют. Например, это гаечные ключи.

Стоит отметить, что обе разновидности наборов представлены в ассортименте компании Jonnesway. Потому вы можете приобрести этот высококачественный инструментарий с учетом своих потребностей. Кстати, производитель предлагает своим покупателям лояльную ценовую политику, благодаря которой современный сертифицированный инструмент становится доступным.

Преимущества инструментария от компании Jonnesway

Если вы хотите купить набор головок торцевых здесь высокого качества, непременно обратите внимание на продукцию торговой марки Jonnesway. Этот тайваньский производитель презентует свои товары на рынке еще с 1982 года. За столь значительное, как для бренда, время была сформирована хорошая репутация.

Многочисленные клиенты остаются довольны приобретенным товаром и рекомендуют его другим. Об этом достаточно показательно свидетельствует тот факт, что ранее, когда продукция «Джонсвей» не была представлена в Украине, ее активно старались купить в Польше. Сейчас, к счастью, нет подобной проблемы, а клиенты могут без каких-либо трудностей приобретать этот отличный тайваньский инструментарий у официального представителя компании.

Для тех, кто собирается купить набор головок торцевых, но пока не смог определиться с производителем, есть несколько убедительных фактов в пользу компании «Джонсвей». Они таковы:

продукция соответствует стандартам ANSI и DIN;

она отвечает требованиям ГОСТов;

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