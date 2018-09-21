Если у вас есть мотоцикл, то вам потребуется в обязательном порядке оформить ОСАГО на мото в yapolis.ru для его законной эксплуатации. Страховые компании выдают его без проблем и проволочек на все виды транспорта, однако с категорией «А» могут быть некоторые проблемы.

Какова стоимость страховки?

Если вам необходимо оформить ОСАГО на мото, то знайте, что стоить это будет до 1600 рублей. Как видите, значения в несколько раз ниже, чем для автомобиля, оно и не удивительно. Все из-за того, что мотоцикл при аварии нанесет гораздо меньше ущерба, чем машина, в первую очередь это связано из-за скорости передвижения.

Почему стоит страховать мотоцикл?

Полис ОСАГО на мотоцикл – это выгода в первую очередь для владельца транспорта. Если у вас не будет этого документа и вас остановит сотрудник ДПС, то он наложит штраф, который потребуется оплатить, иначе вы рискуете остаться без средства передвижения. Кроме того, полис ОСАГО на мотоцикл дает следующие преимущества:

Если ДТП случилось по вашей вине, то компенсацию за ущерб понесет страховая компания, а вот мотоцикл придется ремонтировать за свои деньги. Пострадали в аварии вы? Ремонт оплатит страховая компания виновника ДТП. Виновны оба водителя? Тогда оплату будут производить две страховые компании.

Где оформить полис?

ОСАГО позволяет своим клиентам не тратить время и деньги на прояснение ситуации с другими участниками аварии. Есть масса различный компаний в сети, позволяющий быстро и просто оформить полис в сети, при желании вы можете просмотреть рейтинг компаний и выбрать наилучший для себя вариант.

Почему многие отдают предпочтение онлайн режиме? Клиенту нет необходимости идти в офис, сидеть в очередях, чтобы оформить страховку, ведь все это делается в сетевом режиме. Если у компании нет физических представительств и филиалов, то это не означает, что компания работает недобросовестно.

Процедура оформления

Выгода от сотрудничества следующая:

Оформление в Yapolis происходит в режиме онлайн. Вам не требуется никуда выезжать, более того, приедет сотрудник компании и сам произведет осмотр мотоцикла в удобное для вас время. Стоимость страховой вы можете рассчитать в онлайн режиме. После осмотра транспорта потребуется выполнить оплату страховки. Далее вы назначаете в удобное для вас время встречу с представителем, он отдает вам полис.

Что делать с полисом после оформления?

Его требуется всегда возить с собой, чтобы не получить штрафов за его отсутствие от сотрудников ГИБДД . Полис также возможно проверять на подлинность в базе РСА.