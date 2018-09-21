Любой автовладелец, выставивший движимое имущество на продажу, мечтает попрощаться с ним как можно быстрее. Но, учитывая конкуренцию на рынке подержанных автомобилей, быстро продать ТС по выгодной цене получается далеко не всегда.

Способы продажи

Сегодня существует 3 варианта быстрой продажи транспортного средства:

самостоятельно;

через автосалон;

посредством услуг компаний по выкупу автомобилей.

Самым сложным вариантом считается самостоятельная продажа. К тому же, он не гарантирует оперативность, ведь автовладельцу придется самостоятельно подготовить машину к осмотру, вести переговоры с покупателями и регулярно следить за актуальностью объявления. Не стоит забывать и о том, что большинству покупателей свойственно торговаться, что неминуемо приведет к уменьшению первоначальной цены, указанной в объявлении.

Автовладельцы, которые задаются вопросом: “Как быстро продать машину?”, должны понимать, что самостоятельная продажа чревата множеством рисков.

Во-первых, покупатель может настаивать на заключении сделки по генеральной доверенности. Такой вариант стоит сразу же откинуть, так как в этом случае юридическую ответственность за автомобиль будет нести прежний владелец.

Во-вторых, заключая договор, владельцу ТС не нужно подписывать никаких бумаг до получения денег на руки.

В-третьих, в случае самостоятельной продажи рекомендуется подавать объявление с “фейковым” номером телефона. Это необходимо, для того чтобы избежать контактов с покупателями, которые после заключения сделки могут регулярно звонить и жаловаться на состояние машины. Вряд ли кто-то захочет иметь подобную «головную боль».

Что касается продажи транспортного средства через автосалоны, то этот способ считается более оперативным. Но и он имеет множество недостатков. Первый минус заключается в том, что сначала представители автосалона называют высокую стоимость, тем самым вводя клиента в заблуждение. Это делается с целью привлечения большего количество клиентов.

Однако после осмотра автомобиля сотрудники автосалона наверняка найдут огромное количество причин для снижения озвученной цены. Известны случаи, когда начальная стоимость авто в итоге уменьшалась в 3-4 раза. Поэтому стоимость ТС может упасть ниже среднерыночных показателей. При этом автосалоны не гарантируют оперативной продажи автомобиля.

Учитывая все перечисленные особенности самостоятельной деятельности на авторынке и сотрудничества с автосалонами, наилучшим вариантом продать машину быстро и выгодно считается заключение договора с компаниями по выкупу автомобилей. Такие организации имеют специально разработанный алгоритм действий, позволяющий клиентам получить денежные средства за продажу своего авто уже в день обращения.

Порядок действий автомобилистов, желающих быстро продать свое транспортное средство, выглядит следующим образом:

Обращение в компанию по выкупу ТС. Это можно сделать как по телефону, так и на сайте данной организации.

Подача заявки, в которой необходимо указать основные параметры и технические характеристики автомобиля.

Онлайн-оценка стоимости транспортного средства. Благодаря специальным алгоритмам компании по выкупу авто определяют его рыночную стоимость в течение 5-10 минут.

После оглашения ориентировочной стоимости остается согласиться или отказаться от дальнейшего сотрудничества. В случае соглашения с предложенными условиями автовладельцу необходимо договориться с представителями компании о встрече для визуального осмотра ТС. Стоит заметить, что многие организации направляют своих специалистов на встречу с клиентом в любое удобное для него время и место.

Следующий этап – визуальная оценка текущего состояния ТС. Как правило, эта услуга предоставляется совершенно бесплатно.

Если продавец согласен с предложенной суммой сделки, сторонам остается заключить договор.

После заключения договора осуществляется передача денег. Компании по выкупу автомобилей могут выполнить оплату как по наличному, так и по безналичному расчету.

Преимущества срочного выкупа

Если нужно быстро продать машину, большинство автовладельцев пользуется услугами компаний по срочному выкупу. Такие организации предоставляют множество бесспорных преимуществ. Основное преимущество заключается в возможности заключения сделки в течение 1-2 часов. Следовательно, владелец авто может продать свое движимое имущество в тот день, когда ему срочно понадобились деньги.

Еще одним преимуществом сотрудничества с организациями по выкупу автомобилей считается возможность оформления сделки в любое время суток. При этом цена продажи не будет занижена. Представители компании-покупателя не будут торговаться или стараться искусственно занизить стоимость автомобиля. Не стоит забывать и о том, что подобная сделка защищена действующим законодательством РФ.

Что необходимо для срочной продажи авто?

Перед тем, как быстро продать машину с пробегом, владелец этого транспортного средства должен позаботиться о сборе всех необходимых документов. Для заключения сделки о продаже ТС понадобятся такие документы:

паспорт владельца;

правоустанавливающие документы на автомобиль (свидетельство о регистрации или генеральная доверенность);

диагностическая карта прохождения техосмотра;

техпаспорт.

В некоторых ситуациях понадобится дополнительная документация. В частности, подобная необходимость возникает при продаже кредитных автомобилей.

Учитывая все вышесказанное, оптимальным вариантом для того, чтобы продать машину в Москве быстро считаются услуги организаций по выкупу авто. Такие компании не «кормят» обещаниями, а заключают сделки через несколько часов после обращения клиента. Благодаря этому автовладельцы могут практически моментально получить необходимую сумму денег.