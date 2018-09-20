В Сети показали новый внедорожник Ford в стиле Ford Mustang

На мировом рынке только растет популярность кроссоверов и внедорожников, а учитывая эту тенденцию все автопроизводители разрабатывают своих представителей такого сегмента.

Некоторое время назад в компании Ford также заявляли о намерении создать не просто внедорожник, а модель выполненную в стиле Ford Mustang.

Пока такой автомобиль не представлен и все также остается в планах производителя, но независимые дизайнеры уже решили показать, какой может получится новинка.

Художники создали рендерные изображения, на котором и показали новый внедорожник Ford в стиле Ford Mustang.

Пока такая модель существует только на изображениях, но не исключено, что руководство компании все же решится на выпуск подобного внедорожника.