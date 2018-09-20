Концепт нового гиперкара официально дебютировал в прошлом году на автосалоне во Франкфурте.

Теперь специалисты компании начали работать над товарным вариантом новинки, которую уже успели заметить на тестах.

Mercedes-AMG вывела на тесты 1000-сильный гиперкар Project One, который получил технологии, используемые в болидах Формулы-1.

Как известно, гиперкар имеет гибридную силовую установку, а в ее основе располагается шестицилиндровый двигатель объемом 1,6 литра.

Еще автомобиль получил вспомогательные электромоторы, расположенные на передних колеса.

По предварительным данным ускорение гирперкара до 100 км/ч составит 2,5 секунды, а для разгона до второй сотни потребуется около 6,0 секунды. Максимальная скорость Project One будет ограничена электроникой на отметке 350 км/ч.