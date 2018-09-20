«Калашников» в 2019 году запустит в серию гражданский электробайк‍

В следующем году в России начнут производить электрические мотоциклы, а их производство организует концерн «Калашников».

Российский концерн уже показывал электрический мотоцикл для спецслужб, и тогда на выставке демонстрировали модель с 20-сильным мотором и запасом хода 150 км.

Какая силовая установка будет устанавливаться на серийную версию мотоцикла пока не сообщают, но было отмечено, что все зависит от заказа.

Концерн уже имеет несколько заказов от коммерческих организаций. Представители концерна заявляют, что силовая установка в мотоцикле будет импортная, а рама и другие комплектующие — отечественного производства.

О ценах на электробайк не сообщают, так как она будет меняться от мощности мотора, емкости батареи и максимальной скорости.

