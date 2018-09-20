Euro NCAP в своих лабораториях и на полигоне провела краш-тесты четырех моделей: Audi A6, Volkswagen Tiguan, Suzuki Jimny и Ford Torneo.
Euro NCAP провела краш-тесты Volkswagen Touareg, Audi A6 и Suzuki Jimny
Первым протестировали седан Audi A6. Эта модель получила максимальное количество звезд — пять. Столько же заработал и кроссовер Volkswagen Tiguan третьего поколения.
В седане реализовали высокую защиту пассажиров, которая и позволила набрать модели 93%, а вот защита детей немного уступает первому показателю – 85%.
Также в Audi A6 отличная защита пешеходов – 81% и электронный систем – 76%. Недостатком немецкой «четырехдверки» стала низкая защищенность грудной клетки водителя при ударе об столб.
Что касается кроссовера Tiguan, то у него схожие показатели по защите как у Audi A6.
Ford Torneo заработал четыре звезды, так как у него хуже защита детей и пешеходов, а вот японский внедорожник Suzuki Jimny получил всего три звезды из пяти возможных, так как при столкновении пассажиры и водитель получают серьезные травмы.
Еще в этой модели не очень хорошо работают системы безопасности и защита пешеходов.
Стоит отметить, что Euro NCAP тестирует автомобили в базовой комплектации без дополнительных опций.