Euro NCAP провела краш-тесты Volkswagen Touareg, Audi A6 и Suzuki Jimny‍

Euro NCAP в своих лабораториях и на полигоне провела краш-тесты четырех моделей: Audi A6, Volkswagen Tiguan, Suzuki Jimny и Ford Torneo.

Первым протестировали седан Audi A6. Эта модель получила максимальное количество звезд — пять. Столько же заработал и кроссовер Volkswagen Tiguan третьего поколения.

В седане реализовали высокую защиту пассажиров, которая и позволила набрать модели 93%, а вот защита детей немного уступает первому показателю – 85%.

Также в Audi A6 отличная защита пешеходов – 81% и электронный систем – 76%. Недостатком немецкой «четырехдверки» стала низкая защищенность грудной клетки водителя при ударе об столб.

Что касается кроссовера Tiguan, то у него схожие показатели по защите как у Audi A6.

Ford Torneo заработал четыре звезды, так как у него хуже защита детей и пешеходов, а вот японский внедорожник Suzuki Jimny получил всего три звезды из пяти возможных, так как при столкновении пассажиры и водитель получают серьезные травмы.

Еще в этой модели не очень хорошо работают системы безопасности и защита пешеходов.

Стоит отметить, что Euro NCAP тестирует автомобили в базовой комплектации без дополнительных опций.







