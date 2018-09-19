В России британский концерн запустил новую услугу, через которую владельцы автомобилей марок Jaguar и Land Rover могут реализовать машину через онлайн аукцион.
Jaguar Land Rover в РФ запустили онлайн-аукцион на автомобили с пробегом
Для продажи машины через новый сервис автовладелец регистрируется на сайтах auction.jaguar.ru или auction.landrover.ru в зависимости от модели автомобиля.
На сайте он предоставляет все документы, включая подробное описание авто и его повреждения, если таковы есть.
После автомобиль на 24 часа выставляется на аукцион, в котором принимают участие только официальные дилерские центры марок в России.
По завершению торгов, автовладелец самостоятельно может выбрать более выгодную цену от дилера, а на это ему отводят 24 часа.
Далее происходит встреча в дилерском центре, который был выбран по итогу торгов, там проводят диагностику автомобиля и утверждают конечную стоимость машины.
Пока онлайн-аукцион работает с дилерскими центрами Москвы и Санкт-Петербурга, но в дальнейшем в нем могут принимать участие дилеры других городов.