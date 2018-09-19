Путешествуйте по Санкт-Петербургу комфортно на арендованном авто

Санкт-Петербург – это культурная столица нашей огромной Родины, и данный город регулярно посещает огромное количество гостей, туристов, иностранцев, отдыхающих из других регионов России. Общественный транспорт здесь достаточно развит, также есть метро, но все это не способно дать человеку ощущение свободы и позволить отлично провести время, без оглядки на расписание поездов, маршруток и вагонов метро. К тому же, использование общественного транспорта чревато постоянным нахождением в толпе людей, что делает затруднительным передвижение с вещами, багажом. Эти и прочие сложности заставляют людей искать другие варианты перемещения по большому городу.

Отличной альтернативой любому городскому транспорту является аренда авто. Многие компании, в частности Карсайд, предлагают каждому желающему человеку арендовать любую имеющуюся в автопарке машину и использовать ее в своих целях весь проплаченный срок, который обычно составляет сутки или больше. Данная услуга пользуется огромной популярностью, как среди жителей города, так и среди приезжих. Достаточно заплатить небольшую сумму, и Вы на целый день получаете в свое распоряжение модную иномарку, на которой можете исколесить хоть и весь Петербург.

Аренда авто без водителя – кому это нужно

Аренда машины без водителя пользуется большим спросом у многих категорий граждан:

Местных жителей, которые хотят весело провести время, проехаться по любимому городу и посетить желаемые места. Также авто может использоваться для праздников, перевозки гостей или друзей и т.д.;

Туристы часто арендуют машину для того, чтобы не терять время на общественный транспорт и увидеть город как можно лучше. Свое авто в распоряжении позволяет объездить любые желаемые места, остановиться где заблагорассудится, а не оглядываться на маршрут метро или время отправления маршрутки;

Деловые люди могут арендовать авто для совершения бизнес-встреч, деловых поездок, где несолидно появляться на своих двух или на простенькой легковушке.

И это далеко не все категории граждан, которым интересна данная услуга.

Как арендовать машину

Ничего сложного в аренде машины без водителя нет. Чаще всего к клиентам компании с подобной услугой выставляют такие типичные требования:

Наличие действующих водительских прав и стажа хотя бы в пару лет езды;

Паспорт для определения личности;

Возраст, чаще всего, выше 22, так как только так возможно наличие 2+ года стажа;

Некоторые компании требуют оставлять определенный залог.

Если Вы хотите отлично провести время в Санкт-Петербурге и увидеть в нем массу увлекательных мест – обязательно арендуйте иномарку без водителя и наслаждайтесь свободным временем!