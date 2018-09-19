Покупка автошин: секреты выбора и выгодных приобретений

Все внимательные автомобилисты следят за тем, как ведет себя на дороге их транспорт. Очень важно следить за техническим состоянием машины. От этого зависит не только ваш комфорт, но и безопасность остальных участников дорожного движения. Автошины – один из ключевых элементов безопасности вашего транспорта и спокойствия на дороге.
В команде портала shop.by есть несколько опытных автомобилистов, которые подготовили для вас советы по выбору и покупке автомобильных шин. Материал будет очень полезен начинающим и опытным владельцам авто. Тем, для кого автотехника – рабочий инструмент, наша публикация поможет сэкономить оборотные средства и обеспечить эффективное использование имущества.
Для начала давайте разберемся с основными понятиями.
Разновидности резины для колес и правила подбора
Резина на авто бывает нескольких видов. Она делится по критериям:
Все это влияет на качество, долговечность, эксплуатационные характеристики. Чтобы сделать удачную покупку, важно знать особенности всех видов имеющихся в продаже шин. Об этом мы и поговорим. Технические характеристики, состав и геометрия рисунка определяют выбор покупателя.
Рассмотрим подробнее все категории.
Начнем с летних легковых и грузовых шин. Их использование разрешается при температуре выше +5 градусов. По особенностям рисунка такую авторезину делят на универсальную, шоссейную и грязевую. Каждая категория разработана специально под определенное покрытие. Шоссейные лучше всего подходят для бетона и асфальта. Это самая распространенная категория, их маркируют H/T, H/P. На универсальные наносят обозначение A/T.
Летние покрышки нуждаются в сезонной замене. О том, когда это нужно делать, мы поговорим отдельно.
Зимние покрышки делят на три основных категории по условиям использования и в зависимости от температурного режима:
Если вы решитесь купить шипованные шины, важно иметь «подмену» для них. Замену покрышек лучше не откладывать. Если по каким-то причинам вы не хотите менять покрышки, решение есть.
Есть и третий вариант – всесезонные автомобильные шины. Она одинаково ведет себя в летний и зимний период. Но при этом эксплуатационные данные у таких колес достаточно средние. Купить всесезонную резину лучше если у вас недорогое авто и ездите на нем нечасто.
Многое зависит и от типа автотехники. Нагрузка на колеса, условия эксплуатации, грузоподъемность и другие факторы определяют особенности конструкции колес. Шины для грузовых автомобилей отличаются по составу резины, типоразмерам и рисунку протектора. Как и легковые машины, грузовой транспорт используют в разных условиях. В зависимости от этого выделяют: дорожные, зимние, внедорожные, зимние и пр.
В календаре каждого водителя есть два сложных и часто неприятных периода. Первый – сразу после первого снега, второй – в первые теплые дни весны. В это время погода нестабильна, из-за неожиданных осадков увеличивается количество аварий и мелких столкновений.
Чтобы снизить риски, производители советуют менять резину, когда среднесуточная температура держится на отметке ниже 5 градусов.
Также рекомендуем следить за требованиями ПДД и обновляющимися нормативными актами.
Для автовладельца очень важно, чтобы его транспорт был в хорошем состоянии и надежно держал дорогу. Для этого необходимо регулярно контролировать состояние двигателя, ходовой и других узлов.
Не меньше внимания нужно уделять и колесам. При их износе лучше не откладывая купить новую резину.
Начнем с последнего вопроса. Да, ускорить выбор и покупку вполне реально. Лучшее решение в этом случае – покупки в надежном интернет-магазине.
Очень важно, чтобы вам предоставили полное описание товара: его размеры, сезонный тип и другие особенности.
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