Покупка автошин: секреты выбора и выгодных приобретений

Все внимательные автомобилисты следят за тем, как ведет себя на дороге их транспорт. Очень важно следить за техническим состоянием машины. От этого зависит не только ваш комфорт, но и безопасность остальных участников дорожного движения. Автошины – один из ключевых элементов безопасности вашего транспорта и спокойствия на дороге.

В команде портала shop.by есть несколько опытных автомобилистов, которые подготовили для вас советы по выбору и покупке автомобильных шин. Материал будет очень полезен начинающим и опытным владельцам авто. Тем, для кого автотехника – рабочий инструмент, наша публикация поможет сэкономить оборотные средства и обеспечить эффективное использование имущества.

Для начала давайте разберемся с основными понятиями.

Разновидности резины для колес и правила подбора

Резина на авто бывает нескольких видов. Она делится по критериям:

назначения;

сезонности;

типу профиля;

особенностям рисунка.

Все это влияет на качество, долговечность, эксплуатационные характеристики. Чтобы сделать удачную покупку, важно знать особенности всех видов имеющихся в продаже шин. Об этом мы и поговорим. Технические характеристики, состав и геометрия рисунка определяют выбор покупателя.

Рассмотрим подробнее все категории.

Начнем с летних легковых и грузовых шин. Их использование разрешается при температуре выше +5 градусов. По особенностям рисунка такую авторезину делят на универсальную, шоссейную и грязевую. Каждая категория разработана специально под определенное покрытие. Шоссейные лучше всего подходят для бетона и асфальта. Это самая распространенная категория, их маркируют H/T, H/P. На универсальные наносят обозначение A/T.

Летние покрышки нуждаются в сезонной замене. О том, когда это нужно делать, мы поговорим отдельно.

Зимние покрышки делят на три основных категории по условиям использования и в зависимости от температурного режима:

«европейские» — рассчитаны на максимально мягкую зиму, практически без льда и снега. Хорошо показывают себя при мокром снеге и в дождь. Высота протектора у таких покрышек до 8 мм;

«скандинавские» — арктические. Предназначены для езды по глубокому снегу. Протектор у них глубиной до 10 мм. Хорошо показывают себя на снегу и обледеневшим дорогам;

«скандинавские» шипованные — оптимальны для гололеда. Шиповка увеличивает сцепление с дорогой. Но у них есть и недостаток. Такие колеса очень шумные на асфальте. При большой скорости на асфальте шипы могут выпадать.

Если вы решитесь купить шипованные шины, важно иметь «подмену» для них. Замену покрышек лучше не откладывать. Если по каким-то причинам вы не хотите менять покрышки, решение есть.

Есть и третий вариант – всесезонные автомобильные шины. Она одинаково ведет себя в летний и зимний период. Но при этом эксплуатационные данные у таких колес достаточно средние. Купить всесезонную резину лучше если у вас недорогое авто и ездите на нем нечасто.

Многое зависит и от типа автотехники. Нагрузка на колеса, условия эксплуатации, грузоподъемность и другие факторы определяют особенности конструкции колес. Шины для грузовых автомобилей отличаются по составу резины, типоразмерам и рисунку протектора. Как и легковые машины, грузовой транспорт используют в разных условиях. В зависимости от этого выделяют: дорожные, зимние, внедорожные, зимние и пр.

Замена резины. Зачем и когда?

В календаре каждого водителя есть два сложных и часто неприятных периода. Первый – сразу после первого снега, второй – в первые теплые дни весны. В это время погода нестабильна, из-за неожиданных осадков увеличивается количество аварий и мелких столкновений.

Чтобы снизить риски, производители советуют менять резину, когда среднесуточная температура держится на отметке ниже 5 градусов.

Также рекомендуем следить за требованиями ПДД и обновляющимися нормативными актами.

Где купить новую резину на авто?

Для автовладельца очень важно, чтобы его транспорт был в хорошем состоянии и надежно держал дорогу. Для этого необходимо регулярно контролировать состояние двигателя, ходовой и других узлов.

Не меньше внимания нужно уделять и колесам. При их износе лучше не откладывая купить новую резину.

Где найти качественные изделия для вашего автомобиля?

Как оценить, насколько вам подойдут покрышки?

Можно ли сэкономить время при выборе и не ошибиться с решением?

Начнем с последнего вопроса. Да, ускорить выбор и покупку вполне реально. Лучшее решение в этом случае – покупки в надежном интернет-магазине.

Очень важно, чтобы вам предоставили полное описание товара: его размеры, сезонный тип и другие особенности.

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Покупка шин в белорусских интернет-магазинах

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