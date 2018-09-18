Седан был переделан под требования класса BGC/G, в котором указывается, что мотор должен быть от 1,5 до 2,0-литра. При этом количество доработок в моторе по стандарту не оговаривается.
608-сильный седан Volkswagen Jetta установил рекорд скорости
18.09.2018 22:02
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THR Manufacturing подготовило Volkswagen Jetta к новому рекорду скорости. На соляном озере Бонневиль 608-сильная Jetta смогла разогнаться до 338,2 км/ч. Таким образом она улучшила предыдущий рекорд на 2,7 км.
В рекордсмене был установлен каркас безопасности, заниженная подвеска, система пожаротушения и два тормозных парашюта. В качестве трансмиссии у Jetta была установлена шестиступенчатая механика.
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