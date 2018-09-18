Продажи Luxury-автомобилей в России падают второй месяц подряд

В середине и конце лета россияне реже выбирали автомобили из сегмента Luxury в сравнении с прошлым годом.

Об этом свидетельствует статистика продаж, опубликованная сегодня аналитиками из «Автостат». В июле люксовые автомобили продавались хуже на семь процентов, а в августе снижение составило 1%.

Объёмы продажи таких машин в прошлом месяце составили 118 штук. Из общего показателя 58 проданных экземпляров это модель Mercedes-Benz Maybach S-Class.

Также в августе было реализовано 23 экземпляра Maserati и по 14 Bentley и Lamborghini. Еще в прошлом месяце дилеры Rolls-Royce реализовали пять своих автомобилей, Ferrari – три, а Aston Martin – один.

Чаще всего Luxury — автомобили в России приобретают жители столицы, Петербурга и Подмосковья.