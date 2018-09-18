Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных европейских авто в РФ

Аналитики назвали количество европейских автомобилей в российском автопарке и назвали не только самые популярные модели, но также и марки.

Согласно исследованию российских аналитиков, 40 процентов принадлежит двум маркам VW и Renault, а самой популярной европейской иномаркой является «Рено Логан», таких автомобилей в «АВТОСТАТ» насчитали 654,5 тыс. единиц.

Второе место принадлежит VW Polo. Этих авто в автопарке насчитали 430,9 тыс. ед.

Замыкает «тройку» лидеров чешская модель — Skoda Octavia. За весь период продаж Skoda реализовала 380,6 тыс. Octavia.

Следующих два места в списке достается VW Passat и Opel Astra. Популярность этих марок практически на одном уровне.

По состоянию на 1 июля текущего года аналитики начитали 368,2 тыс. ед. Passat и 355,3 тыс. ед. Astra.

В общей сложности в автопарке присутствует 8,23 млн авто европейского происхождения.

Вторая «пятерка» лидеров начинается сразу с двух моделей «Рено» — «Дастер» и «Сандеро». Таких машин насчитывается 346 тыс. ед. и 288 тыс. ед. соответственно. Восьмое место у VW Golf – 214 тыс. ед.

Девятое и десятое место принадлежит Mercedes E-Class и VW Tiguan, но их количество уже менее 200 тыс. ед. на каждую модель.