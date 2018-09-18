Dongfeng обновила кроссовер Fengshen AX4, который приедет в Россию

Сегодня в Китае был рассекречен обновленный кроссовер Fengshen AX4, правда не производителем, а сайтом министерства и промышленности Китая, где были опубликованы фото и характеристики автомобиля.

Компактный кроссовер Fengshen AX4 анонсирован и на российском рынке, а его продажи китайская марка запланировала на начало 2019 года.

Что касается обновленного Fengshen AX4, то его позиционируют как автомобиль 2019 модельного года и у него будет обновленная внешность, салон и появится новый двигатель.

В моторной гамме кроссовера теперь появится литровый 125-сильный двигатель, пару которому составит пятискоростная механика или роботизированная коробка на шесть ступеней с двумя сцеплениями.

Еще обновленный Fengshen AX4 будет доступен с 1,6-литровым 125-сильным и 1,4-литровым 140-сильным моторами.

Система привода для кроссовера предусмотрена только на передние колеса. В списке оснащенности будет немало современных систем безопасности и помощи водителю.

Дорестайлинговый вариант автомобиля в Китае сейчас предлагается по цене от 663 тысяч рублей.