Удлиненный седан Peugeot 508L рассекречен на «живых» фото до дебюта

Французский автопроизводитель в Китае в следующем году начнет продажи удлиненной версии второго поколения Peugeot 508.

Эта модель уже полностью рассекречена, так как ее фотографии были опубликованы на сайте министерства промышленности Китая.

Peugeot 508 для Китая уже создана на новой платформе концерна и в Европе эта модель уже продается.

В Китае автомобиль получит к названию приставку L и +120 мм к длине, таким образом длина кузова Peugeot 508L составит 4 870 мм.

Китайская версия от европейской внешне практически не будет отличатся, за исключением задних фонарей, которые выполнены в другом дизайне. Также в китайкой версии французской модели двери будут с рамками для стекол.

По слухам в КНР Peugeot 508L будет выполнен в кузове седан, при этом в ЕС модель предлагается как лифтбек.

На сайте министерства промышленности Китая указано, что седан будет предлагаться с турбомоторами 1,6 и 1,8-литра, а их мощность составит 167 и 211 л.с.

Трансмиссия будет только автоматическая, а привод исключительно передний.