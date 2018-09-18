Составлен ТОП-5 внедорожников с пробегом за 100 тысяч рублей

Рынок внедорожников и кроссоверов за последние несколько лет показывают хорошую динамику роста, причем рост наблюдается не только на первичном, но также и на вторичном рынке.

Но зачастую новые представители SUV стоят дороже седанов и хэтчбеков, поэтому многие обращают внимание на вторичный рынок.

Как раз тут можно купить подержанный кроссовер или внедорожник за 100 тысяч рублей.

Особо не стоит надеяться, что за такие деньги можно подобрать хорошую машину, при этом есть еще «живые» экземпляры Nissan Terrano и Suzuki Sidekick, но чтобы найти такую модель нужно очень сильно постараться.

Специалисты нашли такие модели, цена которых укладываться в лимит 100 тысяч рублей и тут стоит отметить, то предлагаемый Suzuki Sidekick уже проехал 1 млн км., а Terrano 2001 года 250 тыс. км.

Также в объявлениях был найден Ford Explorer 1996 года с пробегом в 300 000 км и Isuzu Rodeo 1992 года, но этот экземпляр оказался очень интересным, ведь автор указал его пробег 2 350 км.

Больше всего под сомнение попал Chevrolet Blazer 1993 года, который находится на ходу с пробегом в 1 млн. км.