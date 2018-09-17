Названы автомобили-лидеры в российских городах-миллионниках

В этом году, напомним, было продано 1,14 миллиона новых авто за период с января по август. В первой тройке самых востребованных моделей по городам являются «Киа Рио», Лада Веста и Лада Гранта.

Эти автомобили лидируют на рынке в 13 городах-миллионниках из 15. Автомобиль «Киа Рио» чаще всего выбирают жители Москвы, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Уфы и Челябинска.

В этих городах Киа Рио – лидер по продажам в 2018 году. Российская LADA Vesta стала самой продаваемой в Красноярске, Воронеже и Самаре, а вот Гранта стала самой популярной в Перми и Волгограде.

Омичи и новосибирцы предпочитают больше всего Datsun on-DO и Hyundai Solaris соответственно, а вот жители Северной столицы чаще всего покупали в этом году Volkswagen Polo.