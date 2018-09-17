Представители компании Mazda в общении с журналистами анонсировали сроки выхода обновленного седана Mazda 6 на российский рынок.

Как стало известно российским СМИ, обновленный седан Mazda 6 приедет в РФ в первой половине 2019 года.

Как пишет «РГ», автомобиль для рынке РФ будет предлагаться с турбированным мотором с шестью цилиндрами. 2,5-литровый агрегат имеет отдачу 253 лошадиных силы.

Стоимость и комплектации модели будут озвучены накануне продаж. Напомним, что обновленный седан дебютировал в прошлом году на автосалоне в Лос-Анджелесе.