В России провели опрос и выяснили, каким типом топлива россияне заправляют свои машины.

Как сообщает «Автостат», самым популярным бензином на территории РФ является АИ-95, которым заправляют свои авто почти половина опрошенных – 49,3%.

Стоит отметить, что всего участниками опроса стали 16 тысяч человек. На втором месте оказался бензин АИ-92, и в ходе опроса его назвали 30,2% респондентов.

На третьем месте оказалось дизельное топливо, которое используют для автомобилей 10,4 процента россиян.

Еще 4,6 процента опрошенных сказали, что заправляются бензином АИ-98, а сжиженным газом – 3,8%.

Автомобили на «сжатом газе» использует 0,9% респондентов, а на другое топливо пришлось 1,3%.

Помимо этого в ходе исследования стало известно, что каждый десятый россиянин эксплуатирует автомобиль с дизельной установкой.