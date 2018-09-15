Где оставить машину если вы вылетаете из Домодедово?

Для людей приезжающих в аэропорт Домодедово на своем личном транспорте и желающим оставить его там на время своего отсутствия существует несколько основных способа решения такой проблемы.

Автомобиль можно оставить на одной из бесплатных парковок, находящихся поблизости от аэропорта. Однако, такой вариант имеет целый ряд нюансов, в частности такие парковки зачастую расположены относительно далеко от дороги, в связи с чем до них будет достаточно проблематично добраться, а также они не охраняются. Эти парковки не отличаются большим размером, поэтому на них будет проблематично найти свободное место. Такой вид не подойдет для людей, собирающихся уехать на длительный срок, поскольку в это время сохранность автомобиля будет находиться под большим вопросом.

На самой территории аэропорта существует несколько паркингов, при желании даже можно оставить машину практически рядом с терминалом. Для этого имеется специальная VIP-парковка, однако из-за большой цены в 600 рублей в час, останавливаются там на не продолжительный срок. Имеются более дешевые паркинги час стоянки на которых составляет порядка 200 рублей. Если автомобиль находится на парковке более 3 часов, то с водителя взимается оплата за сутки, стоимость которой составляет от 650 рублей. После подсчета стоимости оставления на такой парковке автомобиля хотя бы на одну неделю, подавляющее количество людей сразу же отказываются от такого затратного варианта.

Вокруг аэропорта имеется немалое количество частных компаний, занимающихся предоставлением парковочных мест на долгосрочный период. Они расположены поблизости от терминалов, добраться до которых можно примерно за 10 минут. Минимальный срок, на который можно оставить автомобиль составляет 3 дня, а средняя цена около 150 до 300 рублей. Такой способ имеет целую массу преимуществ. Такие парковки находятся под постоянной охраной, а с водителем заключается договор хранения машины. Менеджер фирмы полностью осматривает автомобиль и фиксирует имеющиеся повреждения, после чего заносит их в акт. Качественные услуги по паркингу предоставляет http://aero-parking.ru/services/. Имеются разнообразные способы оплаты, можно заплатить как с помощью наличных средств, так и при помощи банковской карты. После проведения всех необходимых процедур и оплаты услуг, специальный автобус бесплатно доставит пассажира до терминала.