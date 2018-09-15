Специалисты компании Bentley работают над гибридной модификацией купе Continental, тестовый прототип которой уже заметили на дорогах.
Компания Bentley вывела на тесты гибридное купе Continental
15.09.2018 16:14
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Отличается такая версия наличием зарядной крышки, расположенной на правом заднем крыле купе.
По предварительной информации в Continental будет применена модернизированная гибридная установка от Porsche Panamera.
Таким образом, в основе установки будет шестицилиндровый двигатель объёмом три литра.
О мощности силовой установки не сообщается, но есть предположение, что купе Continental в новой версии может стать самым мощным в линейке Grand Tourer.
При этом на одной электротяге гибридное купе проедет около 50 км.
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