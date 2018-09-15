Компания Bentley вывела на тесты гибридное купе Continental

Специалисты компании Bentley работают над гибридной модификацией купе Continental, тестовый прототип которой уже заметили на дорогах.

Отличается такая версия наличием зарядной крышки, расположенной на правом заднем крыле купе.

По предварительной информации в Continental будет применена модернизированная гибридная установка от Porsche Panamera.

Таким образом, в основе установки будет шестицилиндровый двигатель объёмом три литра.

О мощности силовой установки не сообщается, но есть предположение, что купе Continental в новой версии может стать самым мощным в линейке Grand Tourer.

При этом на одной электротяге гибридное купе проедет около 50 км.