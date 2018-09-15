Эксперты назвали самые распространенные в России грузовики

По состоянию на первое июля текущего года в автопарке России числилось 3,74 миллиона грузовых автомобилей, большинство из которых приходится на модели российских марок КАМАЗ, ГАЗ и ЗИЛ, а именно 60% парка.

Чаще всего в автопарке грузовых авто можно встретить модель ГАЗ-53, которой насчитывается в количестве 208,4 тыс. единиц.

Еще две модели ГАЗа оказались в рейтинге следом за ГАЗ-53 и это ГАЗ-3307 (163,9 тыс. ед.) и ГАЗ-52 (131,3 тыс. ед.). На четвертом месте располагается КАМАЗ-5320 (123,2 тыс. ед.), а первую пятерку замыкает КАМАЗ-55111 (92,3 тыс. ед.).

Также в российском автопарке насчитали 82,7 тыс. КАМАЗ-65115, 81,1 тыс. ГАЗ-66, 79,4 тыс. УРАЛ-4320, 74 тыс. КАМАЗ-5410 и 68,6 тыс. ЗИЛ-131.

Источник: Автостат.