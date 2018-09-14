Как подобрать отличные зимние шины

Каждый опытный автомобилист знает, что шины являются важнейшим элементом любого автомобиля. От их качества и состояния зависит то, как будет вести себя машина на дороге, преодолевать различные препятствия в виде снега, льда, пыли, воды, не будет ли транспортное средство водить из стороны в сторону и т.д. Резина для летней и зимней езды значительно отличаются, поэтому менять ее необходимо каждый сезон, иначе могут случиться самые неожиданные неприятности. Но далеко не все водители в курсе, как правильно покупать зимние шины и на что стоит обратить внимание в первую очередь. Рассмотрим этот важнейший вопрос более подробно.

Покупать ли шипованные шины

Если Вы собираетесь зимой много ездить по снегу и льду, а э то практически неизбежно при жизни в пригороде, небольшом городе, где не так развиты дорожные службы, то есть смысл присмотреться на шипованный вариант резины. Шипы отличаются тем, что позволяют добиться более уверенного движения в условиях скользкой поверхности дороги. Минусом же их является повышенный шум при движении, а также удлинение тормозного пути, что всегда приходится учитывать при езде.

Чтобы избежать указанных минусов, но при этом не терять хорошего сцепления с дорожным покрытием, можно приобрести популярные в последнее время фрикционные шины. Их отличие состоит в наличии на поверхности большого количества ламелей – специальных разрезов, кромки которых выступают тем элементом, которые увеличивает трение между колесом и дорогой. Поэтому, если Вы не хотите, чтобы Ваше авто издавало повышенный шум, то фрикционная резина вполне может заменить классические шипы.

На что смотреть при выборе

Перед тем, как согласиться на покупку предлагаемой резины, необходимо обратить внимание на следующие важные моменты:

Дата производства товара. Не стоит покупаться на дешевизну и приобретать резину, которой уже 3-4 и больше лет, даже если она в совершенно новом состоянии. Дело в том, что технологии за это время шагнули уже далеко вперед и новые шины в любом случае будут лучше, надежнее и возможно даже дешевле;

Цена. Немаловажный для большинства водителей фактор, который принимается во внимание одним из первых. Перед покупкой стоит узнать, какие бренды заслуживают уважения и смотреть в первую очередь на их продукцию. Пусть даже цена будет несколько завышена – она в любом случае оправдает качество и возможности изделия от именитого производителя;

Геометрия и форма протектора. Стоит присмотреться на то, широкая или узкая покрышка, какой на нее нанесен протектор. Качество последнего сильно влияет особенности вождения на авто.

Не стоит покупать б/у резину, если Вы только не на 100% уверены в продавце и качестве товара. Иногда сэкономленные таким образом несколько сот рублей выливаются в аварии и серьезные проблемы.