Volvo показала тягач будущего Vera с автопилотом и без кабины

Шведский автопроизводитель показал свой новый тягач, который получил название Vera, оснащен автопилотом и к тому же не имеет кабины.

Этот грузовик, по заявлению компании, полностью автономный и совместим с текущими грузовыми платформами и инфраструктурой.

Беспилотная система подключается к облачному сервису, способна определять местоположение с точностью до пару сантиметров, а также постоянно анализирует ситуацию на дорогах.

Сейчас производитель предлагает использовать подобные тягачи по маршруту, который будет регулярным, а расстояние небольшим.

Преимуществом тягачей Vera является их большая грузоподъемность. К тому же они могут использоваться в городах ночью, так как они имеют низкий уровень шума.