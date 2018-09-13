В России продают уникальный КрАЗ-214 1960 года за 3 600 долларов

В России выставили на продажу уникальный грузовой автомобиль КрАЗ-214 1960 года с колесной базой 6х6.

Такие грузовики ранее выпускали в период с 1959 по 1969 г., и в общей сложности таких выпустили 32 870 штук, при этом в настоящее время КрАЗ-214 осталось очень мало.

Выставленный на продажу образец был выпущен в 1960 году, причем продавец отмечает, что он был собран на Кременчугском автомобильном заводе.

Грузовик оснащен 6,97-литровым двигателем мощностью 205 лошадиных сил.

КрАЗ-214 1960 года продают всего за 3 600 долларов, но он не на ходу и к тому же требует серьезной реставрации.