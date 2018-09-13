Новинка бренда Baojun, созданного совместными усилиями GM и SAIC, уже скоро будет представлена официально.
GM и SAIC показали новый бюджетный кроссовер Baojun на тизерах
13.09.2018 13:22
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Накануне презентации производители подогревают интерес поклонников к модели, которая носит индекс CN210S.
С каким названием модель поступит в продажу пока неизвестно. В сети GM и SAIC распространили тизеры, на которых частично рассекретили новый кроссовер.
Недорогой автомобиль в модельном ряду бренда Baojun расположится между автомобилями Baojun 510 и Baojun 530.
Предполагается, что в основе новой модели расположится совершенно новая платформа, которая в дальнейшем будет использоваться в других автомобилях Baojun, сообщает Gazetadaily.
В движение кроссовер будет приводится полуторалитровым мотором с отдачей 150 лошадиных сил. В паре с ним будет работать 6-ступенчатая механическая или роботизированная коробка передач.
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