GM и SAIC показали новый бюджетный кроссовер Baojun на тизерах

Новинка бренда Baojun, созданного совместными усилиями GM и SAIC, уже скоро будет представлена официально.

Накануне презентации производители подогревают интерес поклонников к модели, которая носит индекс CN210S.

С каким названием модель поступит в продажу пока неизвестно. В сети GM и SAIC распространили тизеры, на которых частично рассекретили новый кроссовер.

Недорогой автомобиль в модельном ряду бренда Baojun расположится между автомобилями Baojun 510 и Baojun 530.

Предполагается, что в основе новой модели расположится совершенно новая платформа, которая в дальнейшем будет использоваться в других автомобилях Baojun, сообщает Gazetadaily.

В движение кроссовер будет приводится полуторалитровым мотором с отдачей 150 лошадиных сил. В паре с ним будет работать 6-ступенчатая механическая или роботизированная коробка передач.