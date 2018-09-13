Первый электрический кроссовер Audi представлен на новом тизере

В связи с этим немецкая марка подогревает интерес к новинке, публикуя тизерные изображения. В модельном ряду бренда новинка расположится между Q5 и Q7, на рынке электрокроссовер поборется за покупателей автомобилей Jaguar I-Pace и Tesla Model X.

Первый электрический кроссовер Audi создан по мотивам концепта e-tron quattro, представленного три года назад во Франкфурте.

Этот кроссовер также станет первым серийным автомобилем компании, у которого вместо привычных зеркал заднего вида будут установлены камеры. Что касается силовой установки, то в ее составе будет два электромотора, а их суммарная мощность составит 360 лошадиных сил.

Кратковременно мощность установки можно увеличивать до 400 л.с. Для разгона до 100 км/ч кроссоверу Audi E-Tron потребуется шесть секунд, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 200 км/ч. Заявленный запас хода составит 400 км.