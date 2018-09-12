Autobot Autoworks сделала из Nissan Juke настоящий внедорожник

Компания из Филиппин создала новую версию кроссовера Nissan Juke. Эта версия модели получила название Project Lady Bug, а сам автомобиль прекратили в настоящий внедорожник.

Для Nissan Juke увеличили дорожный просвет, усилили защиту, а также установили внедорожные покрышки.

Кроме этого, «Божья коровка», а именно так переводится название Project Lady Bug, получила модернизированную подвеску, пластиковую защиту и осветительные модули. О каких-либо изменениях в техническом плане модели не сообщается.

Ранее стало известно, что Nissan в 2019 году представит кроссовер Nissan Juke в новом дизайне.

Это будет новое поколение автомобиля, которое будет создано на новой платформе.