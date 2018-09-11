Обслуживание АКПП – залог долгой службы автомобиля

Как известно, одной из главных систем любой машины является коробка передач, которая, в процессе активной ежедневной эксплуатации, постепенно теряет свои изначальные характеристики, подвергаясь износу, особенно, при недостаточно бережной или неграмотной эксплуатации. Многократно замедлить процесс приближения АКПП к моменту необходимой замены, можно путем своевременного проведения ее технического обслуживания в квалифицированном сервисном центре.

Замена масла в АКПП

В процессе езды, трансмиссионная жидкость в коробке передач медленно, но верно теряет свои свойства, что самым негативным образом сказывается на ее функционировании. В частности, испарение легких фракций приводит к повышению ее вязкости и уменьшению текучести, вызывая повышение интенсивности механического изнашивания движущихся частей узла. Вот почему регулярная замена масла в АКПП специалистами сервиса – чрезвычайно востребованная у автомобилистов услуга.

Комплексное обслуживание

Впрочем, те, кто хочет эксплуатировать свое авто без проблем, должны знать – одной лишь периодической замены масла для этого вовсе не достаточно. Поэтому время от времени рекомендуется проводить так называемое комплексное обслуживание, включающее в себя ремонт АКПП в Харькове при обнаружении неисправностей, а также целый перечень других работ:

Диагностику работы коробки передач

Выявление ошибок в ее функционировании

Проведение анализа давления масла

Тестирование на специальном стенде

Чистку или полную замену фильтра

Любые связанные с облуживанием АКПП работы следует проводить в специализированном сервисном центре, с привлечением профессионалов – попытки отремонтировать коробку передач самостоятельно, в гаражных условиях, с большой вероятностью приведут к ее серьезной поломке.

Регулярность обслуживания

Статистика показывает – необходимость обращения за квалифицированной помощью в автосервис PS Auto Харьков для обслуживания АКПП в среднем возникает через каждые 30 или 40 тысяч километров пробега, в зависимости от интенсивности и бережности эксплуатации авто, а также от конкретной модели машины и марки используемого масла. В условиях городской езды, для которой характерны пробки и частые остановки, обращение в сервисный центр может понадобиться уже через 20 тысяч километров. При поездках на дальние расстояния по скоростным шоссе данный показатель может превышать 50 или даже 60 тысяч километров пробега.

Стоимость обслуживания

Цены на услуги по обслуживанию и ремонту автоматической коробки передач могут серьезно варьироваться в зависимости от перечня проводимых работ, а также от стоимости комплектующих, в случае обнаружения чрезмерно изношенных или вышедших из строя деталей этого сложного агрегата. И если с такой простой операций, как замена старого масла, все понятно, то при наличии серьезных проблем, конечные расценки может быть выяснены только после проведения подробной диагностики.