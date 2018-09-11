Моторные масла
Моторные масла самым прямым образом влияют на срок эксплуатацию автомобиля. Выбор подходящего продукта должен быть грамотным.
Какой бренд выбрать
На рынке представлено огромное разнообразие марок моторных масел. И в магазинах на полках выбор огромен. Купить моторное масло Мотюль, к примеру, можно во многих торговых точках. В ее линейке есть множество вариаций синтетического масла, которое имеет большие преимущества перед всеми остальными.
Выбор бренда стоит осуществлять, исходя из нескольких соображений
- Описание требований в инструкции производителя автомобиля. Иногда там дается перечень конкретных марок.
- Класс качества и вязкости.
- Тип (минеральное, синтетическое или полусинтетическое).
В описании конкретной разновидности товара в рамках одного бренда обычно упоминается тип машин, для двигателей которого масло подходит.
Какое масло предпочесть
Существует два основных типа масла и один промежуточный.
- Синтетическое.
- Минеральное.
- Полусинтетическое.
Минеральные масла производятся из нефтепродуктов, бывают двух видов – парафиновые и нафтеновые. Из-за большого количества присадок они быстро теряют смазывающие свойства, менять их надо часто. Парафиновые масла превосходят остальные по вязкости и температуре.
Синтетические масла отличаются тем, что в них созданные путем синтеза соединения обладают различными необходимыми качествами. В частности, они стабильны по химическому составу и при изменении температурной среды.
Почему синтетическое масло лучше минерального
У синтетической продукции есть масса плюсов, из-за чего некоторые автомобилисты выбирают только ее.
- Хорошая текучесть. За счет этого снижается расход топлива, уменьшается трение, у некоторых машин увеличивается мощность двигателя.
- Нечувствительность к перегреву. Температура испарения такого масла высокая. Из-за чего его удобно эксплуатировать в жару.
- Стабильность химического состава. На протяжении использования вещества оно не парафинизируется и не окисляется. Двигатель работает стабильно и предсказуемо.
Синтетические масла считаются дорогими, поэтому производители создают полусинтетические варианты, которые являются смесью синтетических компонентов с минеральными маслами. Такая продукция стоит дешевле, но ее эксплуатационные характеристики становятся лучше, чем у чисто минерального масла.