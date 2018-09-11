Моторные масла самым прямым образом влияют на срок эксплуатацию автомобиля. Выбор подходящего продукта должен быть грамотным.

Какой бренд выбрать

На рынке представлено огромное разнообразие марок моторных масел. И в магазинах на полках выбор огромен. Купить моторное масло Мотюль, к примеру, можно во многих торговых точках. В ее линейке есть множество вариаций синтетического масла, которое имеет большие преимущества перед всеми остальными.

Выбор бренда стоит осуществлять, исходя из нескольких соображений

Описание требований в инструкции производителя автомобиля. Иногда там дается перечень конкретных марок.

Класс качества и вязкости.

Тип (минеральное, синтетическое или полусинтетическое).

В описании конкретной разновидности товара в рамках одного бренда обычно упоминается тип машин, для двигателей которого масло подходит.

Какое масло предпочесть

Существует два основных типа масла и один промежуточный.

Синтетическое. Минеральное. Полусинтетическое.

Минеральные масла производятся из нефтепродуктов, бывают двух видов – парафиновые и нафтеновые. Из-за большого количества присадок они быстро теряют смазывающие свойства, менять их надо часто. Парафиновые масла превосходят остальные по вязкости и температуре.

Синтетические масла отличаются тем, что в них созданные путем синтеза соединения обладают различными необходимыми качествами. В частности, они стабильны по химическому составу и при изменении температурной среды.

Почему синтетическое масло лучше минерального

У синтетической продукции есть масса плюсов, из-за чего некоторые автомобилисты выбирают только ее.

Хорошая текучесть. За счет этого снижается расход топлива, уменьшается трение, у некоторых машин увеличивается мощность двигателя. Нечувствительность к перегреву. Температура испарения такого масла высокая. Из-за чего его удобно эксплуатировать в жару. Стабильность химического состава. На протяжении использования вещества оно не парафинизируется и не окисляется. Двигатель работает стабильно и предсказуемо.

Синтетические масла считаются дорогими, поэтому производители создают полусинтетические варианты, которые являются смесью синтетических компонентов с минеральными маслами. Такая продукция стоит дешевле, но ее эксплуатационные характеристики становятся лучше, чем у чисто минерального масла.