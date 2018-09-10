Презентация нового беспилотного грузовика проходила в Копенгагене на специально организованном мероприятии.
Компания Mercedes-Benz показала беспилотник со сменными кузовами
10.09.2018 20:03
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Там, Mercedes-Benz Vans показала беспилотный грузовик Vision Urbanetic, а точнее его прототип.
Эта модель получила съемные кузова, которые создавались как для перевозки товаров, так и для перевозки пассажиров.
Показанный прототип демонстрирует то, как будет выглядеть беспилотный автомобиль будущего.
Длина грузовика-трансформера составляет 5 140 мм, а грузовой пространство занимает 3 700 мм. В движение автомобиль будет приводится полностью электрической силовой установкой.
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