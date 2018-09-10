В 2019 году на льготные автокредиты в России выделят 10 млрд рублей

В следующем году на льготные автокредиты государство выделит около 10 млрд рублей. Такие данные приводит глава Минпромторга Денис Мантуров.

На выставке «Гидроавиасалон-2018» министр рассказал российским журналистам про поддержку спроса на автомобили, а также автопрома в целом.

На следующий год правительство намерено выделить около 10 млрд рублей на кредитование и 200 млрд рублей в целом на поддержку автопрома.

В 2018 году было на поддержку спроса государство выделяло 30 млрд рублей. Напомним, в 2018 году работали программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

В рамках этих программ россияне могли оформить кредит на автомобиль с 10-процентной скидкой, причем в рамках программы были доступны модели стоимостью до 1,5 млн рублей.