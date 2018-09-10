Отсутствие топовых версий LADA Granta возмутило автомобилистов

Клиенты российской компании жалуются, что в дилерских центрах отсутствуют более дорогие версии обновлённой LADA Granta.

Как сообщает «ВладТайм» со ссылкой на социальные сети, автолюбители не могут приобрести «топовые» комплектации обновлённой бюджетной модели.

Дилеры предлагают Granta только в самых доступных версиях, а более дорогие появятся только в следующем месяце.

Также было отмечено, что на российскую модель нет дополнительных комплектующих, к примеру, отдельно противотуманные фары на LADA Granta купить невозможно. Напомним базовая версия седана LADA Granta оценивается в 436 900 рублей.