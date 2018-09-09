Современные автомобили обладают удивительной динамикой, однако именно этот параметр является основной причиной появления таких неприятных явлений – как сколы, царапины и потёртости. Но если на корпусе авто их можно легко устранить, то на стёклах фар подобные дефекты становятся серьёзным недостатком. Падение прозрачности, искажения светового потока и склонность к растрескиванию – это основные факторы, подвигающие владельца авто искать способы защиты. Бронирование фар плёнкой – инновационный метод предотвращения любых негативных процессов, способных изменить их основную функциональность. Данную услугу в Москве вы можете заказать в компании «…»:

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Зачем бронировать фары пленкой?

Основной материал, использующийся при бронировании фар – полиуретановая плёнка. Уникальность данного полимера заключается в его особенном конструкционном противодействии любым видам нагрузок. По физическим параметрам он схож с резиновыми материалами, однако его неизменная прозрачность и способность к её восстановлению, делают полиуретаны наиболее функциональной основой для изготовления бронирующих защитных плёнок. Так как эксплуатация в условиях Москвы очень агрессивная (частое попадание песка, твёрдых частиц, мелких камней), важно своевременно бронировать стекла, ведь невысокая цена материала, является существенной альтернативой замене фары. Полиуретан настолько прочен и эластичен, что даже самый крупный камень, попадающий на скорости более 120 км/час не оставляет абсолютно никаких следов на стекле фары! Таким образом вы сохраняете неизменную целостность и прозрачность практически во весь срок эксплуатации.

Ключевые особенности полиуретановых плёнок

Кроме высокой прочности и стойкости материала к любым видам разрушения, стоит отметить ещё одну особенность – восстановление прозрачности при нагревании. Если на стекле есть множество мелких царапин или уже начался процесс старения оптики (характерное пожелтение и потускнение), при оклейке фары полиуретановой плёнкой, все дефекты поверхности стекла полностью скрываются. Но это ещё не всё: способность эластичного материала заполнять все микротрещины и сколы, приводит к тому, что поверхность стекла полностью обновляется и начинает преломлять свет в первоначальных параметрах. Это не магия, а самая что ни на есть простая физика! Заполнение всех трещин приводит к полному восстановлению прозрачности! Удивительно, но невысокая стоимость бронирования фар плёнкой, становится настолько эффективной альтернативой покупке нового стекла или целого компонента, что фактически трудно найти более рентабельную конкурирующую технологию ремонта или замены!