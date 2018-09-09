Названы самые популярные марки на вторичном рынке России

Российские аналитики из АвтостатИнфо опубликовали рейтинг самых популярных марок на вторичном рынке за период с января по июль 2018 года.

Бесспорным лидером в этом списке является LADA, автомобилей которой было перепродано в количестве 773 536 штук, что на 4,6% меньше.

С существенным отставанием на втором месте расположилась японская марка Toyota. Таких автомобилей на рынке подержанных машин было продано 331 109 штук, что на 0,7% больше.

В тройке лидеров располагается Nissan с показателем 163 386 единиц, что на четыре процента превышает прошлогодний результат.

KIA и Hyundai замкнули пятерку лидеров с результатами 128 608 (+18,7%) и 117 240 единиц (+14%).