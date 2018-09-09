Российские аналитики из АвтостатИнфо опубликовали рейтинг самых популярных марок на вторичном рынке за период с января по июль 2018 года.
Названы самые популярные марки на вторичном рынке России
09.09.2018 19:40
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Бесспорным лидером в этом списке является LADA, автомобилей которой было перепродано в количестве 773 536 штук, что на 4,6% меньше.
С существенным отставанием на втором месте расположилась японская марка Toyota. Таких автомобилей на рынке подержанных машин было продано 331 109 штук, что на 0,7% больше.
В тройке лидеров располагается Nissan с показателем 163 386 единиц, что на четыре процента превышает прошлогодний результат.
KIA и Hyundai замкнули пятерку лидеров с результатами 128 608 (+18,7%) и 117 240 единиц (+14%).
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