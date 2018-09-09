Chevrolet Spark ‍возглавил Топ-5 лучших бюджетных автомобилей 2018 года

Возглавил рейтинг бюджетных автомобилей Chevrolet Spark, который на российском рынке уже давно не продается.

После того как компания Chevrolet покинула российский рынок вместо хэтчбека Spark стали предлагать Ravon R2, который сейчас можно купить от 489 тыс. рублей.

Второй лучшей моделью среди бюджетных авто эксперты отметили KIA Rio. Это самая популярная модель среди иномарок в России и дилеры ей сейчас предлагают за 659 900 рублей.

Также был отмечен кроссовер Hyundai Creta и LADA Vesta. Корейскую модель можно купить за 820 000 рублей, а вот отечественную «Весту» за 655 000 рублей.

На последнем месте оказался внедорожник УАЗ «Патриот» за 700 тысяч рублей.