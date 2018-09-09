Об этом свидетельствуют данные по продажам новых электрокаров на рынке Норвегии.
В Норвегии резко вырос спрос на электромобили
09.09.2018 19:10
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В стране в прошлом месяце наблюдалась положительная динамика продаж после спада в июле.
Так, в августе жители Норвегии купили 14 524 новых автомобиля, тогда как месяцев ранее результат составил 9 611 единиц.
При этом вместе с ростом общих продаж выросла популярность и электромобилей, доля которых на рынке выросла.
Теперь в стране зарегистрировано 4 158 новых электрокаров, а их доля в этом году составила 28%, что на 8 п.п. выше, чем годом ранее.
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