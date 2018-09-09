В Норвегии резко вырос спрос на электромобили

Об этом свидетельствуют данные по продажам новых электрокаров на рынке Норвегии.

В стране в прошлом месяце наблюдалась положительная динамика продаж после спада в июле.

Так, в августе жители Норвегии купили 14 524 новых автомобиля, тогда как месяцев ранее результат составил 9 611 единиц.

При этом вместе с ростом общих продаж выросла популярность и электромобилей, доля которых на рынке выросла.

Теперь в стране зарегистрировано 4 158 новых электрокаров, а их доля в этом году составила 28%, что на 8 п.п. выше, чем годом ранее.