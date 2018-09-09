12 тысяч люксовых автомобилей зарегистрировано в России по состоянию на 1 июля этого года, а 32,6% от этого показателя пришлось на автомобили компании Bentley.

Этих автомобилей зарегистрировано 3,9 тыс. единиц. Mercedes-Maybach стал вторым в парке с результатом 2,9 тыс. штук, что соответствует доле 24%.

На третьем месте среди самых распространенных люксовых авто в парке располагаются автомобили бренда Maserati. Доля таких машин составляет 12% или 1,4 тыс. экземпляров. Каждый десятый люксовый автомобиль Rolls-Royce или 1,2 тыс. штук в автопарке.

Еще в России насчитали 748 Ferrari, 431 Aston Martin и 290 Lamborghini. Также в автопарке есть автомобили марок Buick, MG, Lotus, Bugatti. Больше всего люксовых автомобилей зарегистрировано в Москве — 6,5 тыс. штук.