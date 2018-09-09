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Флагманский кроссовер Chery Jetour X90 выйдет на рынок в 2019 году

Новости
09.09.2018 18:31
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Китайская компания под брендом Jetour в 2019 году выпустит еще один кроссовер.

Chery в следующем году начнет официальные продажи кроссовера Jetour X90, который будет флагманов в линейке. Сейчас в модельном ряду бренда Jetour есть кроссовер Х70, стартовавший на рынке в прошлом месяце.

При этом теперь к выходу готовится большой кроссовер, прототип которого дебютировал этой весной в Пекине. Этот автомобиль получил габариты сопоставимые с Toyota Highlander. Его длина составляет 4 840 мм, ширина и высота – 1925 и 1745 мм.

Расстояние между осями у автомобиля будет 2 850 мм. Ожидается, что под капотом Jetour X90 будет располагаться турбомотор с рабочим объёмом цилиндров 1,6 литра и мощностью 190 л.с.

В паре с двигателем будет работать восьмискоростной автомат. Пока неизвестно, будет ли доступен для кроссовера полный привод. Предварительная стоимость модели составит 130 тысяч юаней или около 1,4 миллиона рублей.

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