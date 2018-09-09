Эксперты назвали самые ожидаемые новинки Парижского автосалона‍

Практически все модели, которые вошли в небольшой рейтинг уже были анонсированы производителем, а часть из них была представлена онлайн.

Эксперты на основании анонсов составили ТОП-5 самых ожидаемых новинок автосалона в Париже и вероятной одной из самых интересных новинок станет совершенно новый вариант автомобиля Kia ProCeed.

Этот автомобиль не так давно показали на первых изображениях и он будет представлять собой что-то среднее между лифтбеком и универсалом. Не менее ожидаемой становится мировая премьера универсала Toyota Corolla Touring.

Его компания также уже рассекретила, а показ будет проходить на Парижском автосалоне. На третьем месте располагается новейший концепт, подготовленный чешской компанией и это Skoda Vision RS. Недавно производитель показал, каким будет автомобиль, опубликовав дизайнерские скетчи.

Кроссовер BMW X5 также вошел в ТОП-5 несмотря на то, что он был рассекречен производителем, его премьерный показ будет проходить именно в Париже.

Ну и замыкает пятерку купе Lexus RC. Его внешность была рассекречена компанией официально, но подробности о нем пока не раскрывают.