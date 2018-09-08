Компания Audi назвала цены на кроссовер Q8 с двигателем V6

Представленный в июне кроссовер Audi Q8 является флагманской моделью марки и она уже получила ценник для американского рынка.

Начальная комплектация кроссовера в США оценена в 67 400 долларов или 4,65 млн рублей.

Средняя комплектация получила ценник 71 400 долларов или около 4,93 млн рублей, а топовый вариант обойдется покупателям в 76 550 долларов или 5,3 миллиона рублей.

Все варианты автомобиля в США будут доступны с двигателем V6 объёмом три литра, работающим в паре с восьмискоростной КП и 48-вольтовой бортовой сетью и стартер-генератором с ременным приводом.

Для разгона кроссоверу потребуется 5,6 секунды. В Европе продажи Audi Q8 запланированы на третий квартал 2018 года.