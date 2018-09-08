Toyota начала продажи лимитированной версии седана Vios GT Street

Японская марка в Таиланде запустила продажи лимитированной версии седана, которая получила название Vios GT Street и будет выпущена в количестве всего 100 экземпляров.

Новинка получила спортивную внешность, новый аэродинамический обвес, задний спойлер, перенастроенную подвеску, новые колесные диски, а также будет отличаться шильдиками и надписями с указанием принадлежность к спецверсии.

В движение особый Vios GT Street будет приводится полуторалитровым 108-сильным двигателем. Его показатель крутящего момента составляет 140 Нм.

В паре с мотором предлагают вариатор. Седан Vios GT Street оценили в 755 000 бат или около 1,6 миллиона рублей.