AutoLogistics, входящая в состав холдинга «АВИЛОН», намерена заняться продажей грузовых автомобилей.
Группа «Авилон» в России намерена продавать грузовые автомобили
AutoLogistics заключила партнерское соглашение с «Даймлер КАМАЗ Рус», который в РФ выступает дистрибьютером техники Mercedes-Benz.
Дилерский центр AutoLogistics будет предлагать своим клиентам сервисное обслуживание грузовой техники, а в дальнейшем на базе центра начнутся и продажи грузовиков.
По славам представителя АГ «Авилон», они планируют сотрудничать с крупнейшими производителями грузовиков, а за счет площади AutoLogistics холдинг намерен стать крупнейшим российским дилером грузовых машин.
AutoLogistics является многофункциональным комплексом, в котором можно обслуживать грузовые автомобили и спецтехнику, заказать перевозку, запчасти и оформить таможенные услуги.
Для водителей в комплексе работают магазины, доступен хостел, спортивная площадка и столовая.