Группа «Авилон» в России намерена продавать грузовые автомобили

AutoLogistics заключила партнерское соглашение с «Даймлер КАМАЗ Рус», который в РФ выступает дистрибьютером техники Mercedes-Benz.

Дилерский центр AutoLogistics будет предлагать своим клиентам сервисное обслуживание грузовой техники, а в дальнейшем на базе центра начнутся и продажи грузовиков.

По славам представителя АГ «Авилон», они планируют сотрудничать с крупнейшими производителями грузовиков, а за счет площади AutoLogistics холдинг намерен стать крупнейшим российским дилером грузовых машин.

AutoLogistics является многофункциональным комплексом, в котором можно обслуживать грузовые автомобили и спецтехнику, заказать перевозку, запчасти и оформить таможенные услуги.

Для водителей в комплексе работают магазины, доступен хостел, спортивная площадка и столовая.