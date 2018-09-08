Эксперты назвали ТОП-10 главных советов водителям на осенний период‍

Осень это сложная пора для автовладельцев, так начинается дождливая погода, а дороги становятся скользкими. Конечно опытных водителей этим не удивишь, а вот новичкам следует быть осторожней.

Специалисты «За рулем» подготовили несколько советов, которые помогут неопытным водителям в дождливое время года.

Первое что стоит учесть это начало учебного года, поэтому водителям стоит прокладывать свой маршрут подальше от школ, так как рядом с ними утром всегда образуется пробка на дороге, да и ученики не всегда думают о последствиях прежде чем выбежать на проезжую часть.

Еще осенью стоит проверить и настроить светотехнику, а также быть готовым к плохой видимости из-за густых туманов.

Кроме этого, эксперты советуют постоянно держать автомобиль в чистоте и убирать с него опавшие листья, которые часто закрывают воздухопритоки.

Еще на дороге листья снижают сцепление, поэтому перед засыпанной листвой дорогой лучше сбавить скорость. Стоит притормаживать водителю и перед лужами, под которыми могут скрываться глубокие ямы.

В целом лужа может принести вреда больше чем кажется, начиная от заноса автомобиля до гидроудара в двигателе.

Также осенью стоит позаботится о защите кузова, проверить состояние аккумулятора, а также почаще проверять давление в шинах.