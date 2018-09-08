Автомобильные эксперты решили подготовить рейтинг автомобилей для водителей, которые не ограничивают себя в бюджете.

Так, был составлен рейтинг дорогих автомобилей для начинающих водителей, основой для которого стало наличие систем помощи водителю, безопасность модели, а также комфорт.

Так, на первой строчке рейтинга оказался шведский автомобиль Volvo XC60, который предлагается на российском рынке по цене от 2 925 000 рублей.

На второе место ТОПа эксперты интернет-издания 110km.ru определили Audi A5 Sportback, в котором «производитель предусмотрел все для начинающего водителя».

На третьем месте оказался BMW X2, стоимость которого стартует с отметки 2 010 000 рублей. Также в ТОПе выделили и Mini Countryman, который в минимальной комплектации оценен в 1 690 000 рублей.