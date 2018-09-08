Каждый второй россиянин выбирал авто с 1,4-1,6-литровым двигателем

Российские аналитики из « Автостат » опубликовали результаты нового исследования, за основу которого были взяты данные по продажам новых автомобилей за семь месяцев этого года.

По результатам этого исследования стало понятно, что каждый второй россиянин выбрал автомобиль с установленным в нем 1,4-1,6-литровым двигателем.

Таким образом, за семь месяцев этого года в России было продано 461,4 тыс. автомобилей, в которых установлены моторы с объёмом от 1,4 до 1,6 литра.

Этот показатель соответствует доле на рынке 49,9%. Второй по популярности стала категория автомобилей, оснащенных моторами с рабочим объёмом цилиндров от 1,6 до 2,0 литра.

На долю таких автомобилей в России пришлось 30% или 270,5 тыс. проданных машин. Категория 2 – 2,5 л заняла 7,5%, а ,2 – 1,4 и 2,5 – 3 литра – по 5%.