Российские аналитики из «Автостат» опубликовали результаты нового исследования, за основу которого были взяты данные по продажам новых автомобилей за семь месяцев этого года.
Каждый второй россиянин выбирал авто с 1,4-1,6-литровым двигателем
08.09.2018 15:04
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По результатам этого исследования стало понятно, что каждый второй россиянин выбрал автомобиль с установленным в нем 1,4-1,6-литровым двигателем.
Таким образом, за семь месяцев этого года в России было продано 461,4 тыс. автомобилей, в которых установлены моторы с объёмом от 1,4 до 1,6 литра.
Этот показатель соответствует доле на рынке 49,9%. Второй по популярности стала категория автомобилей, оснащенных моторами с рабочим объёмом цилиндров от 1,6 до 2,0 литра.
На долю таких автомобилей в России пришлось 30% или 270,5 тыс. проданных машин. Категория 2 – 2,5 л заняла 7,5%, а ,2 – 1,4 и 2,5 – 3 литра – по 5%.
Составлен ТОП-10 самых популярных на рынке РФ кроссоверов в августе
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