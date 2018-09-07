Составлен ТОП-10 самых популярных на рынке РФ кроссоверов в августе

Ассоциация Европейского бизнеса уже опубликовала отчетные данные по продажам новых автомобилей на российском рынке, благодаря чему и стали известны самые востребованные кроссоверы.

Аналитики составили рейтинг ТОП-10 самых популярных на рынке РФ кроссоверов в августе, а также отметили, что в ТОП вошли две модели — Nissan X-Trail и Nissan Qashqai.

Бесспорным лидером сегмента все также остается кроссовер Hyundai Creta, продажи которого выросли в августе на треть и составили 5 274 ед.

Следом за лидером расположился Renault Duster, у которого продажи в прошлом месяце выросли на один процент и составили 3 537 штук.

В тройке лидеров расположился японский кроссовер Toyota RAV4. За отчетный период россияне приобрели 3019 таких автомобилей, что превышает прошлогодний результат на 9%.

Внедорожник LADA 4×4 стал четвертым с показателем 2 807 проданных штук, что на 22% больше.

В первой пятерке оказался KIA Sportage, который в августе разошелся тиражом в количестве 2 710 штук, что на 90% больше.