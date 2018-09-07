Volvo привезла в РФ гибридный внедорожник Volvo XC90 T8 Twin Engine

Шведский автопроизводитель в России провел специальное мероприятие, на котором и была представлена роскошная, а она же гибридная версия кроссовера XC90 T8 Twin Engine.

Автомобиль с гибридной установкой доступен для предзаказа с лета. Стоимость гибридной модификации Volvo XC90 T8 Twin Engine на российском рынке стартует от 5 469 000 рублей за вариант Momentum.

В исполнении Inscription кроссовер получил ценник 5 779 000 рублей, а вариант R-Design оценили в 6 010 000 рублей.

При этом самая роскошная версия XC90 Excellence обойдется покупателям в 8 510 000 рублей минимум, так как тут будут доступны опции за дополнительную плату.

Гибридная установка во всех вариантах будет одна и та же. В ней предлагают бензиновый двигатель мощностью 320 л.с. и электромотор с отдачей 87 л.с.

Суммарная мощность установки составляет 407 лошадиных сил. Заявленный расход топлива – 2,5 литра на 100 км пути.