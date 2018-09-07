Зачем и как часто необходимо проводить сход-развал?

Поскольку автомобиль является довольно сложным техническим средством, имеющим большое количество различных деталей, следует своевременно проверять их состояние, а также нужно эксплуатировать машину в соответствие с рекомендациями производителя. При появлении необходимости стоит заменять расходные детали и провести техническое обслуживание транспорта.

Сход-развал является процедурой, состоящей из двух основных этапов, на каждом из которых происходит регулировка расположения колес относительно кузова. Нарушение положения колес возникает по причине естественного износа элементов подвески и деталей рулевого управления. С этой проблемой наверняка сталкивался каждый опытный автолюбитель.

Сход-развал необходимо проводить во избежание появления проблем со стабильным управлением автомобиля. Своевременное невыполнение сход-развала также негативно влияет на состояние резины.

К числу основных признаков указывающих на наличие проблем с положением колес можно отнести:

Запоздалая реакция автомобиля на изменение положения руля.

Плохая управляемость автомобиля.

Наличие сильного наклона руля в какую-либо сторону при прямолинейном движении.

Внезапное возникновение сильного износа резины.

Плохое возвращение руля в исходное положение.

Также, стоит отметить, что такую процедуру необходимо проводить и при покупке нового автомобиля в автосалоне. Это происходит из-за того, что производитель, как правило, устанавливает средние значения, надеясь на то что в автосалоне будет произведена более тонкая настройка. Однако в большинстве случаев, по причине невнимательности или халатности она не производится. На старых автомобилях нужно гораздо чаще производить проверки схождения сход-развала.

Благодаря развитию технологий, на сегодняшний день во многих автомастерских стали появляться специальные стенды для проведения работ по сход-развалу. Они оборудованы оптическими датчиками с помощью которых проводится очень точная диагностика. Сход-развал в Москве можно выполнить в кратчайшие сроки и за относительно небольшие деньги.

Нужно очень внимательно следить за такой немаловажной особенностью автомобиля и не откладывать в долгий ящик работы по регулировки схождения колес.