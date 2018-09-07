Что делать если вам срочно понадобился эвакуатор?

Поломка в дороге неприятна. На такой случай желательно иметь телефоны проверенных служб по эвакуации автомобиля, контакты автосервисов. А вдали от дома или в незнакомом регионе смогут выручить только доски объявлений, где есть выбор компаний, оказывающих такие услуги.

Как выбрать эвакуатор

Наличие интернета в пути сейчас не проблема. Особенно, когда поломка случилась в домашнем регионе. Надо найти доску объявлений, где перечень компаний большой, подобрать для себя подходящую фирму. Пример такого онлайн-справочника можно найти, если перейти на сайт.

Критерии выбора компании должны учитывать обстоятельства и тип проблем.

Необходимость крана-манипулятора. Следует определить тип поломки и решить, нужен ли будет подъемный кран. У профессионалов в области помощи на дорогах есть такое оборудование. Наличие круглосуточного сервиса. Доски объявлений хороши еще потому, что даже при наличии телефона хорошей компании, можно попасть в ДТП в выходные дни или ночью. И придется искать эвакуационные службы, которые работают в такое время. Тип транспортных средств. Внимательно смотрите на описание услуг, не все компании предоставляют сервис по эвакуации микроавтобусов или внедорожников.

Стоит учитывать тот факт, что вызов эвакуатора придется оплатить даже в случае ложной тревоги. Следует убедиться в том, что машина действительно сломалась, прежде чем звонить в компанию.

Как быть в нетипичных ситуациях

Большинство предприятий, оказывающих услуги по эвакуации машин, работает по типовым программам. Нетипичными считаются несколько видов ситуаций, но и для них есть решения.

Выезд за город. Не все сервисы высылают эвакуаторы за пределы города, в котором работают. А те, что оказывают такие услуги, имеют разные системы тарифов. Если по городу цена у всех компаний сравнимая, то расценки на выезд в пригородную зону могут отличаться в 5-6 раз. Обычно они рассчитываются по километражу.

Возможность починки на месте. Некоторые фирмы оказывают такие услуги. Несложные ремонтные работы они оказывают по прибытии в точку пребывания автомобилиста. Это может выйти дешевле, чем транспортировка машины в сервис. Ведь там за починку платить тоже придется.

Транспортировка с прицепом. Если произошла авария и сразу два автомобиля не могут ехать, водители могут договориться на эвакуацию их одной машиной с прицепом. Если это выгодно по цене, следует рассмотреть такой вариант.

Придется тщательно выбирать службу в непредвиденных обстоятельствах, убедитесь во время звонка, что заказываемая услуга имеется в списке компании.