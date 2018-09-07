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Что делать если вам срочно понадобился эвакуатор?

Авто советы
07.09.2018 13:13
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Поломка в дороге неприятна. На такой случай желательно иметь телефоны проверенных служб по эвакуации автомобиля, контакты автосервисов. А вдали от дома или в незнакомом регионе смогут выручить только доски объявлений, где есть выбор компаний, оказывающих такие услуги.

Как выбрать эвакуатор

Наличие интернета в пути сейчас не проблема. Особенно, когда поломка случилась в домашнем регионе. Надо найти доску объявлений, где перечень компаний большой, подобрать для себя подходящую фирму. Пример такого онлайн-справочника можно найти, если перейти на сайт.

Критерии выбора компании должны учитывать обстоятельства и тип проблем.

  1. Необходимость крана-манипулятора. Следует определить тип поломки и решить, нужен ли будет подъемный кран. У профессионалов в области помощи на дорогах есть такое оборудование.
  2. Наличие круглосуточного сервиса. Доски объявлений хороши еще потому, что даже при наличии телефона хорошей компании, можно попасть в ДТП в выходные дни или ночью. И придется искать эвакуационные службы, которые работают в такое время.
  3. Тип транспортных средств. Внимательно смотрите на описание услуг, не все компании предоставляют сервис по эвакуации микроавтобусов или внедорожников.

Стоит учитывать тот факт, что вызов эвакуатора придется оплатить даже в случае ложной тревоги. Следует убедиться в том, что машина действительно сломалась, прежде чем звонить в компанию.

Как быть в нетипичных ситуациях

Большинство предприятий, оказывающих услуги по эвакуации машин, работает по типовым программам. Нетипичными считаются несколько видов ситуаций, но и для них есть решения.

  • Выезд за город. Не все сервисы высылают эвакуаторы за пределы города, в котором работают. А те, что оказывают такие услуги, имеют разные системы тарифов. Если по городу цена у всех компаний сравнимая, то расценки на выезд в пригородную зону могут отличаться в 5-6 раз. Обычно они рассчитываются по километражу.
  • Возможность починки на месте. Некоторые фирмы оказывают такие услуги. Несложные ремонтные работы они оказывают по прибытии в точку пребывания автомобилиста. Это может выйти дешевле, чем транспортировка машины в сервис. Ведь там за починку платить тоже придется.
  • Транспортировка с прицепом. Если произошла авария и сразу два автомобиля не могут ехать, водители могут договориться на эвакуацию их одной машиной с прицепом. Если это выгодно по цене, следует рассмотреть такой вариант.

Придется тщательно выбирать службу в непредвиденных обстоятельствах, убедитесь во время звонка, что заказываемая услуга имеется в списке компании.

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